Росстат объяснился за аномальное число мигрантов в России

Росстат объяснился за аномальное число мигрантов в России
Рост составил 218 тысяч против 177 тысяч в 2018 году - но не все так просто. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

В статистику попали те, кто получил временную регистрацию — плюс МДВ расширило отчеты.

Число мигрантов в России резко возросло из-за отчетности МВД. Министерство теперь отправляет в аналитические центры не просто листки “прибыл/выбыл”, а расширенные формы. Кроме этого, в список попадают те, кто получил в России временную регистрацию, сообщили РБК в Росстате 23 июля.

Временная регистрация позволит мигрантам находиться в России от 9 до 12 месяцев, поэтому скоро можно ждать данных о сокращении числа мигрантов, пояснил Росстат. Показатели 2019 не выросли, как предполагалось ранее, а остались на прежнем уровне.

Приток мигрантов РФ заметили в ИНСАП РАНХиГС, но их выводы были сделаны как раз на основе данных Росстата. В начале 2019 года рост составил 218 тысяч прибывших против 177 тысяч в 2018 году, тогда как число выбывших не менялось.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что таксиста-мигранта хотят арестовать после смертельного ДТП на Обводном.

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