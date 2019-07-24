Женщина умерла на Гражданском после двух дней попойки

Ее тело нашли в квартире, лежащим на кровати.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ОМВД Калининского района. Уточняется, что на место происшествия врачей вызвал мужчина.

Он рассказал, что 50-летняя погибшая была его знакомой. Они встретились случайно, ленинградец выяснил, что женщине негде жить и великодушно пригласил ее к себе. В квартире на Гражданском проспекте они пили два дня – мужчина ушел на какое-то время в магазин, а когда вернулся с бутылкой, то увидел, что его знакомая больше не дышит. Она лежала в естественной позе на матрасе, он позвонил в «скорую». Медики считают, что причиной смерти могло стать отравление.

О хозяине квартиры известно, что он был ранее судим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бездыханное тело студента нашли в квартире на Богатырском проспекте. Насильственных признаков не обнаружено.