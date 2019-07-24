Петербуржец продал сестре квартиру и машину из-за долгов по алиментам

Долг перед двумя детьми вырос до 1,6 млн рублей — денег не хватало.
Житель Санкт-Петербурга задолжал деньги по алиментам двумя детям и компенсацию стоимости доли в правах владения машиной. Судебные приставы добились взыскания с мужчины 1,6 млн рублей.
Мужчина должен был выплатить сестре 320 тысяч за автомобиль, но не спешил погашать свои долги. Не помогли ни ограничение выезда за границу, ни деньги в банках, ни взыскания с заработной платы, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 24 июля: мужчина пытался погасить задолженности, но ему не хватало денег и долг вырос до 1,6 млн рублей.
В итоге судебные приставы решили реализовать арестованное имущество — долю в квартире и машину. Все это выкупил именно сестра должника. В итоге житель Невского района Петербурга закрыл долг в 1 млн 620 тысяч перед детьми.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Пушкина оплатил алименты в обмен на права.