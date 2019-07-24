В Петербурге дружинник просил у водителя 150 тысяч рублей за отказ сдать мочу

Мужчину признали виновным в попытке получить взятку.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в конце апреля 2019 года. Петербуржец в качестве народного дружинника остановил в Кировском районе водителя, чтобы проверить документы. Затем он попросил мужчину сесть к нему в машину, где потребовал сдать мочу и пройти медицинское освидетельствование. У него якобы возникли подозрения, что водитель сел за руль «под кайфом».

Мужчина отказался, из-за чего дружинник начал ему угрожать – он обещал лишить его водительских прав. Но «нарушителю» был также предложен еще один вариант развития событий – дружинник мог бы закрыть на все глаза ради 150 тысяч рублей.

Подозреваемый признал свою вину в зале суда, ему назначили наказание в виде условного срока.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Балтийскую таможню проверят после заявления о взятках Бастрыкину.