Балтийскую таможню проверят после заявления о взятках Бастрыкину

Уже три года Балтийскую таможню возглавляет генерал-майор таможенной службы Сергей Сенько. Фото: https://sledcom.ru

Уже три года Балтийскую таможню возглавляет генерал-майор таможенной службы Сергей Сенько. Фото: https://sledcom.ru

О взятках на личном приеме у Алекандра Бастрыкина сообщил предприниматель из Петербурга.

Следственный комитет РФ заявил о начале масштабной проверки Балтийской таможни. Об этом пишет “Фонтанка”. На личном приеме о взятках на таможне рассказал бизнесмен из Северной столицы.

Предприниматель рассказал, что от него, как от представителя коммерческой организации и иных юридических лиц, требуют ежемесячную плату за общее покровительство. За такие действия бизнесмен просит сотрудников таможни привлечь к ответственности.

В свою очередь глава Следственного комитета РФ распорядился провести проверку установлением “всех обстоятельств”. Напомним, что уже три года Балтийскую таможню возглавляет генерал-майор таможенной службы Сергей Сенько.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура оспорила штрафы троих предпринимателей Петербурга.