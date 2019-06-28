Прокуратура оспорила штрафы троих предпринимателей Петербурга

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга встала на защиту прав предпринимателей.

Для этого была проведена проверка на соблюдение требований законодательства, в результате которой было установлено, что постановления Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах некорректны.

Речь идет о трех постановлениях о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму в 120 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Постановления были вынесены без учета статьи 4.1.1 КоАП РФ, которая предусматривает в случае первого нарушения субъектами малого и среднего бизнеса наказание в виде предупреждения.

Постановления признаны незаконными.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что заключенный в Петербурге смог добавить себе срок, не покидая места лишения свободы.