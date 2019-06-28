Заключенный в Петербурге смог добавить себе срок, не покидая места лишения свободы

Подозреваемому назначил наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Подозреваемому назначил наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

К статье за разбой и грабеж заключённый добавил себе еще больше год за мошенничество.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Павла Веденова. Как сообщают в Прокуратуре Петербурга сегодня, подсудимый признан виновным по статьям “мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой” и “организация мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием группой лиц в особо крупном размере”.

В судебном порядке было установлено, что Веденов в мае 2015 года, обладая информацией о лицах, задержанных сотрудниками РУФСКН России по Петербургу и Ленобласти, сообщил им, что имеет связи с представителями власти и может повлиять на решение органа предварительного расследования о не привлечении подозреваемых лиц к уголовной ответственности.

Результатом таких переговоров стало похищение у потерпевших одного млн рублей. Все это было организовано с подельником.

Подозреваемому назначил наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка отдала денег и ценностей на 607 тыс. рублей на помощь «больному сыну».