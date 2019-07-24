Кассир менял настоящие деньги на поддельные в Петербурге

Мужчина пытался покинуть Санкт-Петербург, но его задержали в Пулково.

Кассира крупной торговой сети обвинили в сбыте фальшивых купюр. Мужчина попытался сбежать из Петербурга, но его поймали в Пулково.

Прокуратура сейчас утвердила обвинение жителю Красносельского района Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 июля. Следствие выяснило, что работник магазина получил от неустановленных лиц (ими правоохранительные органы занимаются отдельно) поддельный билет ЦБ РФ номиналом в 5 тысяч рублей. Этой купюрой мужчина заменил настоящую в кассе. Полиция выяснила, что мужчина делал так уже не один раз.

Злоумышленник имел намерение покинуть Санкт-Петербург, но его вовремя задержали в аэропорту. Теперь дело рассмотрит суд Красносельского района Петербурга: кассир может получить до 8 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у хакера с поддельными деньгами из даркнета нашли пистолет.