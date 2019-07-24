Сотрудника СПБГУ подозревают в кумовстве

Мужчина отправил детей и сожительницу на отдых в учебную базу под Краснодаром.

Бывшего работника Санкт-Петербургского государственного университета подозревают в использовании полномочий себе на благо. Полицейские Петербурга ведут расследование.

Полиция получила информацию о возможной противоправной деятельности одного из сотрудников еще в декабре и с тех пор следила за ситуацией в СПБГУ, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 июля. Следователи выяснили, что подозреваемый отправил двух детей и гражданскую супругу на отдых в учебную-оздоровительную базу в Краснодарском крае. Ущерб учебному заведению оценили на сумму более 160 тысяч рублей.

В полиции Петербурга подозревают, что это не единственный подобный случай и продолжают расследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге кассир менял настоящие деньги в магазине на поддельные.