Выдачу микрокредитов под залог жилья запретили законом

Выдачу микрокредитов под залог жилья запретили законом
Госдума запретила МФО выдавать займы под залог жилья. Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон, ужесточающий ряд требований к организациям, выдающим микрокредиты. В частности, им запретили выдавать деньги физлицам под залог жилья.

Инициатором законопроекта был спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что из-за микрокредита человек не должен лишаться единственного жилья. Кроме того, закон предусматривает возможность использования микрофинансовыми организацями государственных баз данных для идентификации своих клиентов. Это позволит пресечь попытки мошенников взять микрокредит с использованием чужих паспортных данных.

Также законом устанавливаются минимальные требования к капиталу микофинансовых и микрокредитных компаний — до 1 млн рублей с июля 2020 года и до 5 млн рублей с 1 июля 2024 года. Сейчас выдавать микрокредиты может организация с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Кроме того, ужесточаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний, они доводятся до уровня, который требуется от МФО. За исключением отдельных положений закон вступит в силу с 1 октября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что микрозаймы становятся невыгоднее — для микрофинансовых организаций

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