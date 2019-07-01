Микрозаймы становятся невыгоднее — для микрофинансовых организаций

С 1 июля с заемщика нельзя будет потребовать больше двукратной суммы кредита. Фото: pixabay.com
С 1 июля с заемщика нельзя будет потребовать больше двукратной суммы кредита. Фото: pixabay.com

Центробанк устанавливает пороги выплат по кредитам для должников “до зарплаты”.

Новые поправки в законодательство установят порог для годовых процентов для микрозаймов. Максимальная ежедневная процентная ставка составит 1%, как ее установил Центробанк РФ.

На практике с 1 июля с заемщика нельзя будет потребовать больше двукратной суммы кредита (плюс сама сумма). Меры Центробанка по снижению закредитованности населения поэтапно вступают в силу с начала 2019 года. В 2020 году заемщик не станет платить больше, чем займ плюс полуторакратная сумма кредита.

Новые меры Центробанка сильнее всего скажутся на микрофинансовых организациях, так как там ежедневные проценты выше, а процедура одобрения кредита проще. Например, в Санкт-Петербурге МФО за 2018 год выдали 16,8 млрд рублей в микрозаймах, по данным СЗУ Центробанка.

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