У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

В мозгах американских дипломатов после работы на Кубе что-то пошло не так. Фото: pixabay.com

В мозгах американских дипломатов после работы на Кубе что-то пошло не так. Фото: pixabay.com

Вчера американцы опубликовали результаты исследования мозга сотрудников посольства США в Гаване. Расширенное сканирование выявило у них отличия по сравнению с контрольной группой.

Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году вывела много сотрудников с Кубы после того, как сотрудники вновь открытого в Гаване годом ранее посольства стали жаловаться на здоровье. Они отмечали нарушения координации движений и слуха, головные боли, тошноту, усталость и головокружения, пишет Reuters.

Поначалу МРТ не выявило никаких изменений у сотрудников посольства, но теперь исследователи из Университета Пенсильвании говорят, что последнее расширенное исследование показало ошеломляющую разницу их мозга по сравнению со здоровыми добровольцами.

Американские ученые полагают, что 40 бывших сотрудников посольства США на Кубе подверглись так называемым акустическим атакам.

Госдепартамент США заявил, что американским дипломатам на Кубе нанесены «значительные травмы», этот вывод поддержал и сам Дональд Трамп.

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