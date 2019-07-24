Финская полиция отпустила российского дальнобойщика, сбившего двух человек

Теперь подозревают пострадавших в ДТП пассажира и водителя легкового автомобиля.

Полиция Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование аварии, которая произошла в ночь на 21 июля. В результате ДТП погибли два человека и еще один пострадал. Российского водителя грузовика, сбившего людей, допросили и отпустили на свободу, т. к. он не подозревается в преднамеренном совершении преступления. Однако, пока остаются в силе подозрения в причинении смерти по неосторожности, нарушении транспортной безопасности и причинении травм. Об этом сообщает служба новостей Yle.

Россиянин рассказал, что не заметил находящихся на дороге людей, поскольку было темно, в результате чего он не успел затормозить или объехать их. Полиция намеревается создать видеореконструкцию событий трагедии.

Позже на допрос были приглашены те, кто проезжал той ночью мимо легкового автомобиля до самой аварии, и очевидцы несчастного случая, остановившиеся на дороге. Полиция уже допросила пострадавшего мужчину и водителя легкового автомобиля. Сейчас они подозреваются в нарушении транспортной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФСБ задержало беглеца на границе с Финляндией.