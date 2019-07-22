ФСБ задержало беглеца на границе с Финляндией

Нарушитель пытался незаконно пересечь границы Российской Федерации по направлению Финляндской Республики.

В пограничной зоне Выборгского района Ленинградской области 18 июля пограничники задержали беглеца. Иностранный гражданин двигался в сторону Финляндской Республики. В ходе задержания было выявлено, что задержанным оказался 41-летний житель среднеазиатских республик.

По решению Выборгского городского суда мужчину привлекли к административной ответственности. Иностранца ждет штраф в размере 5 тыс. рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации и содержанием в Центре содержания иностранных граждан в городе Красное Село. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по СПб и Лен. обл.

Оперативная съемка Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пограничники на границе с Финляндией были пойманы два нигерийца.