Почетного консула Непала отправили под домашний арест в Петребурге

Петербургский суд определил почетного консула Непала Александра Терентьева под домашний арест до 22 сентября 2019 года.

Куйбышевский районный суд постановил посадить под домашний арест до 22 сентября текущего года Александра Терентьева, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александр Терентьев является создателем и совладельцем нескольких организаций, среди них: ООО «Петербургские отели», ООО «ТП-Инвест», ООО «Уютный дом», ООО «Отель Амбассадор» и другие.

Три года назад, в 2016, у Терентьева возник конфликт с его бывшим партнером по бизнесу: они начали делить имущество, но не смогли мирно разойтись. Терентьев, при помощи махинаций, приобрел право на чужую долю, стоимость которой оценивается в почти 21 миллион рублей.

23 июля правоохранительные органы задержали Терентьева, в тот же день ему предъявили обвинения. Он просидит под домашним арестом до 22 сентября 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-главе комитета по строительству Ленобласти продлили домашний арест.