Похитившую 41 млн рублей кассиршу объявили в уголовный розыск

Сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск сотрудницу пункта обмена валюты, который находится в центре Москвы.

По предварительным данным, в пункт обмена валюты, расположенный на Елисеевском переулке, пришел глава некоторой фирмы в сопровождении инкассаторов и передал кассирше 41 миллион рублей с целью обменять их на доллары.

Женщина пересчитала деньги и попросила подождать на улице, так как данной суммы якобы нет в наличии. После этого кассирша скрылась с деньгами, передает РИА Новости.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По соответствующей статье УК РФ подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент она находится в федеральном розыске.

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