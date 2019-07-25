В Турции напали на белорусского дипломата

После нападения белорусскому дипломату была проведена операция. Его состояние оценивается специалистами как тяжелое.

Белорусский дипломат был тяжело ранен в ходе вооруженного нападения в Анкаре в Турции. Об этом сообщает газета Sozcu.

По данным издания, нападение на дипломата было совершено его соседом по дому, который является военным в отставке. Злоумышленник позже погиб. По предварительной информации, нападение было совершено на почве бытового конфликта. По некоторым данным, нападавший являлся психически неуравновешенным.

По словам представителя посольства, пострадавший получил четыре ранения. Во время нападения присутствовал также сын пострадавшего, однако он не пострадал, сообщает издание РИА Новости.

Сотрудник управления безопасности Анкары информировал о начале расследования по факту данного происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почетного консула Непала отправили под домашний арест в Петербурге.