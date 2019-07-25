На Маршала Казакова такси снесло ограждение

По словам очевидцев, водителя подрезали. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

По словам очевидцев, водителя подрезали. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

В четверг утром, 25 июля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга в результате аварии был госпитализирован мужчина.

По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова в Красносельском районе автомобиль такси снес ограждения, защепил светофор и вылетел на трамвайные пути, остановившись там.

Об этом свидетели аварии сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с аварией был временно перекрыт проезд трамваев на данном участке пути. Один из очевидцев заявил, что водителя автомобиля в ходе движения подрезал неизвестный, в результате чего тот снес ограждение.

По предварительным данным, водитель такси был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге за ночь от огня пострадали три автомобиля.