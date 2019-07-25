Группу квартирных воров поймали в Петербурге

Предполагается, что есть другие квартиры, которые им удалось вскрыть. Фото: pixabay.com

Предполагается, что есть другие квартиры, которые им удалось вскрыть. Фото: pixabay.com

Трое мужчин подобрали ключи к помещению на Фрунзе и вынесли украшения.

Сотрудники полиции и Росгвардии Санкт-Петербурга задержали группу квартирных воров. Трое мужчин не работают и уже имели проблемы с законом.

Задержанным исполнилось от 38 до 41 года, один из них приехал в Петербург с Закавказья, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 25 июля. Полиция уже установила, что они имеют отношение к квартирной краже на Фрунзе: им удалось подобрать ключи и вынести украшения на сумму около 500 тысяч рублей. Предполагается, что это не единственная квартира, которую им удалось вскрыть.

При обыске у задержанных нашли свыше 10 мобильных телефонов и украденные украшения. Изъят автомобиль, на котором они перемещались.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге госпитализировали пожилого мигранта после ссоры в кафе.