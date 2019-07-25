Пожилого мигранта увезли на “Скорой” после ссоры в кафе

Пожилого мигранта увезли на “Скорой” после ссоры в кафе
Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

К работе над происшествием в Невском районе Петербурга привлекли следственный отдел.

Пожилого мигранта увезли от дома на Глухоозерском шоссе на “Скорой помощи” с ножевыми ранениями. Позже полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого.

Нападение на 63-летнего мужчину произошло около 3 часов ночи 24 июля, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 25 июля. Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого; они предполагают, что двое поссорились в кафе и мужчина выхватил нож. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

К работе над происшествием привлекли Следственный отдел — там уже возбудили по факту покушения на убийство, передают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчина забил свою сожительницу до смерти.

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