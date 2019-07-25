Петербуржец забил до смерти свою сожительницу

В среду, 24 июля, в одной из квартир дома 44 по улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп 46-летней женщины.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что 20 июля около 6 часов утра злоумышленник в ходе внезапно возникшего конфликта избил руками свою сожительницу.

Зафиксировано, что женщина скончалась от черепно-мозговой травмы, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции был задержан 44-летний безработный ранее судимый мужчина, который был изобличен в освежении преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финская полиция отпустила российского дальнобойщика, сбившего двух человек.