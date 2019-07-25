Снегоболотоход украли в Сосновом Бору

Хозяин оценил стоимость транспортного средства в 600 тысяч рублей.
Житель Ленобласти обратился в полицию после пропажи транспортного средства. Неизвестные унесли с садового участка снегоболотоход.
Полицейские Соснового Бора приняли заявление от уроженца Мурманской области в среду 24 июля, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 25 июля. Снегоболотоход пропал с участка в СНТ “Сосновка”, хозяин оценил его стоимость в 600 тысяч рублей.
Полицейские Ленобласти возбудили уголовное дело о краже.
Снегоболотоход представляет из себя машину-вездеход для передвижения по труднопроходимой местности. Большинство моделей имеют колеса, но выпускают машины и с гусеницами.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Выборга вывозили дизель со склада железной дороги.