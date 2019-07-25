Снегоболотоход украли в Сосновом Бору

Хозяин оценил стоимость транспортного средства в 600 тысяч рублей.

Житель Ленобласти обратился в полицию после пропажи транспортного средства. Неизвестные унесли с садового участка снегоболотоход.

Полицейские Соснового Бора приняли заявление от уроженца Мурманской области в среду 24 июля, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 25 июля. Снегоболотоход пропал с участка в СНТ “Сосновка”, хозяин оценил его стоимость в 600 тысяч рублей.

Полицейские Ленобласти возбудили уголовное дело о краже.

Снегоболотоход представляет из себя машину-вездеход для передвижения по труднопроходимой местности. Большинство моделей имеют колеса, но выпускают машины и с гусеницами.

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