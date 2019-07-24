Жители Выборга вывезли 8 тонн дизеля со склада железной дороги

Преступники могут получить до 5 лет лишения свободы. Фото: УТ МВД по СЗФО

Преступники могут получить до 5 лет лишения свободы. Фото: УТ МВД по СЗФО

Полиция Ленобласти задержала пятерых подозреваемых, ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Полиция Ленобласти задержала группу лиц, которых подозревают в хищении дизельного топлива. При задержании у злоумышленников забрали 8 т дизеля на сумму более 300 тысяч рублей.

Топливо похищали со склада дирекции обеспечения железной дороги у станции Выборг, сообщили Gazeta.SPb в транспортной полиции СЗФО 24 июля. Дизель увозили на арендованной машине и позже продавали частному лицу. Членами группы являются пять жителей Выборга от 45 до 67 лет.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что узбекские хиты довели предпринимателя до скамьи подсудимых.