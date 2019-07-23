Узбекские хиты довели бизнесмена до скамьи подсудимых

Предприниматель, продававший на проспекте Просвещения контрафактные диски с узбекскими народными песнями, предстанет перед судом.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется нарушении авторских и смежных прав. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере). Подобные преступления наказываются штрафом до 200 тыс. рублей, обязательными или исправительными работами. Максимальное наказание по данной статье — до 2 лет лишения свободы.

Следствие установило, что предприниматель арендовал на пр. Просвещения помещение, где организовал бизнес по продаже контрафактных компакт-дисков с фонограммами узбекских народных хитов. Деятельность магазина пресечена, уголовное дело бизнесмена направлено в Выборгский районный суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поддельные права и выдуманная работа ради кредита на KIA довели до суда