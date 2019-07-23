Поддельные права и выдуманная работа ради кредита на KIA довели до суда

Поддельные права и выдуманная работа ради кредита на KIA довели до суда
Кредит на машину составлял свыше 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Жительница Ленобласти планировала продать автомобиль, а деньги забрать себе.

В Санкт-Петербурге рассмотрят дело о покушении на мошенничество в сфере кредитования. Женщина пыталась получить деньги на автомобиль через поддельные документы.

Следствие установило, что жительница Ленобласти попросила у банка кредит на сумму в размере более 1 млн рублей. Женщина присмотрела себе автомобиль KIA, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 июля. Официально она не работала, но дала ложные данные о трудоустройстве и показала поддельные водительские права.

Поддельное удостоверение не произвело впечатления на сотрудников банка и они вызвали полицию. Позже у женщины выяснили, что она не хотела возвращать кредит: автомобиль был бы продан, а деньги похищены. Теперь дело рассмотрит суд Фрунзенского района Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Луге мошенники расплатились билетами “банка приколов” за мотороллер.

KIA авто автомобиль кредит мошенничество поддельные документы уголовное дело фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китаянка стала жертвой карманников на Дворцовой площади
Сад дачи Рубинштейна в Петергофе получит защиту
На благоустройство Петербурга в этом году потратят 10,4 млрд рублей
Ребенок упал со второго этажа в Парголово
Друг по переписке оставил петербурженку без денег и смартфона
«Оренбург» встретится с «Зенитом» на своем стадионе
Поддельные права и выдуманная работа ради кредита на KIA довели до суда
Эвакуация экипажа “Лошарика” могла обернуться уголовным делом