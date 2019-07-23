Поддельные права и выдуманная работа ради кредита на KIA довели до суда

Жительница Ленобласти планировала продать автомобиль, а деньги забрать себе.

В Санкт-Петербурге рассмотрят дело о покушении на мошенничество в сфере кредитования. Женщина пыталась получить деньги на автомобиль через поддельные документы.

Следствие установило, что жительница Ленобласти попросила у банка кредит на сумму в размере более 1 млн рублей. Женщина присмотрела себе автомобиль KIA, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 июля. Официально она не работала, но дала ложные данные о трудоустройстве и показала поддельные водительские права.

Поддельное удостоверение не произвело впечатления на сотрудников банка и они вызвали полицию. Позже у женщины выяснили, что она не хотела возвращать кредит: автомобиль был бы продан, а деньги похищены. Теперь дело рассмотрит суд Фрунзенского района Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Луге мошенники расплатились билетами “банка приколов” за мотороллер.