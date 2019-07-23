В Луге мошенники расплатились за мотороллер билетами «банка приколов»

Мужчина продавал скутер за 55 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Лужском районе региона, где сейчас разыскиваются мошенники, купившие мотороллер.

Все случилось 22 июля, о чем в правоохранительные органы сообщил потерпевший. Он заявил, что продавал скутер за 55 тысяч рублей. Покупатель нашелся – он расплатился с мужчиной фальшивыми деньгами. В общей сложности среди купюр ненастоящими были как минимум пять.

Полицейским предстоит разыскать «шутников» и привлечь их к ответственности. Они проводят проверку и пытаются выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец сбывал поддельные деньги в 9 торговых точках. Подозреваемый приобретал поддельные купюры Центрального Банка России. Затем подозреваемый организовал их сбыт.