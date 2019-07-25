В Петербурге председатель ЖСК привлечен к ответственности

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку деятельности ЖСК №1076 по факту обращния петербуржца.

К председателю кооператива был направлен запрос, согласно которому он обязан был предоставить в районную прокуратуру данные и документы по проверке. Председатель был предупрежден об ответсвенности, которую он понесет в случае невыполнении требований, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Однако председатель ЖСК не явился к назначенному сроку, документы также предоставлены не были. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ.

В отношении председателя ЖСК предъявлен штраф в размере 2 тысячи рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что управляющая компания получила штраф за травмирование петербуржца от падения наледи.