УК получила штраф за травмирование петербуржца от падения наледи

Из-за того, что управляющая компания не предприняла необходимые меры, на жителя Невского района упала наледь.

Мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратурой Невского района была проведена проверка деятельности ООО «Жилкомсервис №2 Невского района» по факту некачественной очистки крыши дома, расположенного на улице Книпович в Санкт-Петербурге.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушения, которое было удовлетворено. Также было возбуждено дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Управляющей компании назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.

Районный Следственный отел возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что похитившую 41 млн рублей кассиршу объявили в уголовный розыск.