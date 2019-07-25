Египтян поймали в Выборге при попытке сбежать в Финляндию

Мужчин выдворят с территории России. Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Мужчин выдворят с территории России. Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Арабы прибыли в Россию через Москву по однократным деловым визам.

Двух египтян задержали на автовокзале Выборга. Арабы позже признались, что хотели сбежать в Финляндию.

Мужчины прибыли в Россию через Москву по однократным деловым визам, их срок истек в мае, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 25 июля. Мужчинам по 40 лет. Они рассказали, что надеялись попасть в страны Евросоюза и остаться там.

Пока что мужчины находятся в Центре содержания иностранных граждан в Гатчине. Это, впрочем, ненадолго: Выборгский суд уже признал иностранцев виновными в нарушении режима пребывания в РФ. Каждому назначен штраф в 5 тысяч рублей. В ближайшее время их выдворят с территории Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что беженцев из Сирии задержали в Выборге.