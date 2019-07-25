Долг по алиментам петербуржца погасил новый владелец его машины

Долг по алиментам петербуржца погасил новый владелец его машины
На Mazda наложили регистрационный запрет. Фото: pixabay.com

Житель Московского района Петербурга задолжал дочке почти 418 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга задолжал по алиментам свыше 400 тысяч рублей. Покупатель его машины закрыл долг жителя Московского района перед приставами.

Суд обязал 36-летнего мужчину выплачивать шестую часть доходов на содержание 14-летней дочери. Петербуржец накопил долг в размере почти 418 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП 25 июля. Судебные приставы решили использовать деньги должника в банках и заработную плату, и запретили регистрировать автомобиль Mazda, который принадлежал петербуржцу.

Позже приставы группы “Поток” обнаружили машину на дороге, но за рулем сидел совсем другой мужчина. Оказалось, он купил машину должника и ехал в МРЭО для постановки авто на учет. Покупатель позвонил владельцу и они договорились, что новый собственник оплатит долг старого, эту сумму вычтут из стоимости машины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчина продал долю в квартире и машину сестры из-за алиментов.

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