Огласили приговор за хищение 69 млн у Минобороны

Огласили приговор за хищение 69 млн у Минобороны
Двое из четырех получили реальные сроки. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Деньги должны были пойти на установление границ континентального шельфа.

Ленинградский военный суд вынес приговор по делу о мошенничестве с деньгами Минобороны. Средства, которые выделили на проект в рамках освоение Арктики, решили похитить.

Следствие выяснило, что фигуранты — четверо мужчин — с июня 2014 по апрель 2015 года, работая в Москве и Петербурге, похитили свыше 69 млн рублей, которые Минобороны выделило на определение границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе судов Санкт-Петербурга 25 июля.

Двое мужчин получили реальные сроки: 7 и 6 лет в исправительной колонии плюс штраф в 500 и 400 тысяч. Еще двое получили 4 и 2 года условно со штрафом в 300 тысяч рублей.

Континентальный шельф — элемент морского дна, он может простираться на несколько км под водой, его границы устанавливают для того, чтобы определить сухопутную территорию страны, на которой она может добывать ресурсы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря.

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