Директор сгоревшего под Хабаровском лагеря арестован судом

Директор сгоревшего под Хабаровском лагеря арестован судом
В лагере "Холдоми" полностью сгорели 20 из 26 палаток. Фото: youtube.com

По решению суда Солнечного района Хабаровского края на два месяца под стражу заключен директор палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от представителя суда.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, в связи с пожаром в детском лагере, где жертвами стали четыре ребенка.

На данный момент задержаны владелица палаточного лагеря, руководитель и начальник отдела надзорной деятельность в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Решение суда по двум фигурантам дела ещё не оглашено.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стала известна дальнейшая судьба сгоревшего в Хабаровске лагеря «Холдоми». Его закроют в ближайшее время.

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