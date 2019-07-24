Стала известна дальнейшая судьба сгоревшего в Хабаровске лагеря

Его планируют закрыть в ближайшее время.

Обо всем рассказали сегодня, 24 июля. Информацией поделилась глава регионального министерства образования и науки Алла Кузнецова, передает ТАСС. Она заявила, что палаточный лагерь после страшного инцидента закроют. На данный момент из него продолжается эвакуация. Пока что неизвестно, когда именно лагерь прекратит свою деятельность окончательно.

Кузнецова заверила, что пострадавшим оказывается помощь. Сейчас психологи общаются с детьми, чтобы им было проще пережить трагедию.

Напоминаем, что все случилось еще в понедельник. Что стало причиной пожара – пока не уточняется. В результате более 10 человек пострадали, четверо детей скончались. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал найти тех, кто выдал лицензию палаточному лагерю, и наказать их.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петергофе обнаружен нелегальный детский лагерь.