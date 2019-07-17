В Петергофе обнаружен нелегальный детский лагерь

Петербурженка создала незаконный детский лагерь на базе танцевальной студии «Академика» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Лагерь был обнаружен представителями Роспотребнадзора и сотрудниками районной прокуратуры. Танцевальной студией «Академика» владеет индивидуальный предприниматель. Девушка решила создать в одном из домов по Университетскому проспекту в Петергофе детский лагерь, где ребята находились бы в дневное время.

Однако её действия были незаконны. Кроме того, проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые должны соблюдаться при организации отдыха и оздоровления детей. В том числе речь идет о распорядке дня, меню питания детей и состоянии помещений.

Дальнейшую судьбу лагеря решит суд. На данный момент организация временно остановила работу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух мигранток судят в Петербурге за похищение ребенка.