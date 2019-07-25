«Ленавтодор» помог исправить ошибку на «Яндекс-картах»

Казенное учреждение «Ленавтодор» обнаружило неточности на «Яндекс-картах» и попросило сервис уточнить информацию, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Ошибка в геопозиции привела к тому, что две муниципальные дороги в Ленобласти — подъезды к деревне Славянка и к станции Михайловская — стали отображаться как часть региональной трассы «Магистральная — станция Апраксино». Техподдержка «Яндекса» обещала в ближайшее время все исправить.

Дорожники обратили внимание на эту ошибку, потому что помогают администрации Кировского района ремонтировать эти муниципальные трассы. Из-за того, что по ним с начала лета подвозили щебень и песок на строительство второго железнодорожных пути на участке Мга — Кириши, покрытие дорог сильно износилось. «Ленавтодор» с администрацией убедили подрядчика, чьи большегрузы разбили покрытие, провести необходимый ремонт.

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