Самолет Red Wings не долетел до Петербурга из-за проблем с шасси

Борт вернулся в Симферополь, 136 пассажиров пересадят на резервный самолет.

Самолет Airbus A320 вылетел в Санкт-Петербург, но вернулся в Симферополь из-за неполадок, сообщили в аэропорту Симферополя 25 июля. Посадка прошла успешно. Пассажиров пересадят на резервный борт до Петербурга.

На борту сидели 136 человек, у самолета возникли проблемы с шасси, сообщает ТАСС 25 июля. Рейс выполняла авиакомпания Red Wings, она же предоставит дополнительный самолет. Техники Симферополя проверят Airbus.

Red Wings имеет всего 12 самолетов, база авиакомпании расположена в Москве в аэропорту Домодедово. Пулково и аэропорт Симферополя считают дополнительными хабами авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у самолета, летевшего из Москвы в Анталью, отказал двигатель.