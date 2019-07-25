«Метрострой» поедет работать в Москву

Петербургское ОАО «Метрострой» заключит 7-миллиардный контракт на строительство перегонных тоннелей московского метро между станциями «Можайская» и «Давыдково».

«Метрострой» оказался единственным участником конкурса. Заказчиком выступает АО «Управление развития строительных технологий». Начальная (максимальная) цена контракта была 7,1 млрд рублей, но «Метрострой» понизил ее еще на 100 млн. Срок выполнения работ — около 1 года 4 месяцев с момента заключения договора. Ранее в компании заявляли, что в московских заказах.

Участок Большой кольцевой линии московского метрополитена планируется сдать до конца 2021 года. Станция «Давыдково» станет первой в Можайском районе Москвы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что