В Петербурге арестовали подозреваемого в организации мошенничества со стройматериалами

Каждый месяц схема приносила 30 миллионов рублей дохода.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем сообщает Piter.TV, ссылаясь на Объединенную пресс-службу городских судов.

Куйбышевский районный суд отправил под арест петербуржца, подозреваемого в мошенничестве. Он вместе с сообщниками организовал «бизнес», который приносил отличный доход и доставлял много проблем окружающим. В правоохранительные органы обратились сразу три потерпевших, которых обманули по одной схеме – они заказывали строительные материалы, переводили оплату, а затем получали лишь часть товаров. Им обещали, что остальное довезут позже – мошенники получали необходимые документы и подписи о состоявшейся сделке, а затем исчезали.

Всего горе-предпринимателям удалось обмануть 200 человек, на которых они заработали от 25 миллионов рублей в месяц. По делу проходили около 40 человек – часть из них стали свидетелями, пятерых арестовали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что похитившую 41 млн рублей кассиршу объявили в уголовный розыск.