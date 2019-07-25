На Кингисеппской таможне остановили мужчину, который провозил этикеты для шампанского

Сумки весили почти 30 килограммов, в них лежало 22,5 тысячи этикеток.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем сообщается на сайте СЗТУ. В тексте сказано, что гражданин направлялся на территорию Евразийского экономического союза. Он привлек внимание таможенников и был опрошен – мужчина уверял, что при себе не имеет незадекларированных товаров. Его автомобиль осмотрели и обнаружили там две сумки, в которых лежали бобины с этикетками для шампанского.

Товарные знаки не разрешали гражданину использовать их наименования, так что теперь мужчине могут грозить разборки с правообладателями.

Все содержимое сумок изъяли, на мужчину завели административное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Псковская таможня нашла у латыша тайник с сигаретами. Мужчина пытался вывезти из России 80 пачек якобы для личного использования, но ему помешали.