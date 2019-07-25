Псковская таможня нашла у латыша тайник с сигаретами

Мужчина пытался вывезти из России 80 пачек якобы для личного использования.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем сообщается на сайте СЗТУ. На посту МАПП Шумилкино таможенники решили проверить автомобиль жителя Латвии. При осмотре они обнаружили в боковых нишах багажника 80 пачек сигарет, произведенных в Таджикистане. Мужчина заверил, что не собирался их продавать, а хотел курить сам. Несмотря на это, административное дело уже возбуждено.

Напоминаем, что вывозить из России можно далеко не все. Прежде чем отправляться в путешествие, стоит ознакомиться с перечнем разрешенных и запрещенных товаров, которые можно взять с собой. Так, например, колбасные и молочные изделия нельзя провозить в Россию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что псковская таможня уничтожит 3,5 тонны «санкционного» товара. В ходе осмотра машин таможенники обнаружили партию «санкционного» товара за фальшстенкой, оборудованной в грузовых отсеках фургонов. Так контрабандисты пытались завезти в Петербург свежие яблоки в черных картонных ящиках без наличия маркировки.