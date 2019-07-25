На улице Михаила Дудина тушат автомобиль

О пострадавших ничего неизвестно.

Все случилось в ночь с 25 на 26 июля в Выборгском районе Санкт-Петребурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что автомобиль загорелся ни с того ни с сего прямо на проезжей части. Был ли в этот момент кто-нибудь внутри – не уточняется. Также непонятно, что стало причиной для возгорания и потушен ли на данный момент огонь.

Петербуржцы лишь уточнили, что пожар произошел недалеко от АЗС. Остается лишь надеяться, что все остались целы. Пока что официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Невский район заволокло дымом из-за пожара. Никто не уверен, но, кажется, горит свалка за стройкой на перекрестке Колонтай и Дальневосточного проспекта. На место уже прибыли спецслужбы – несколько пожарных расчетов тушат огонь. Позже в соцсетях подтвердили, что горела несанкционированная свалка.