Невский район заволокло дымом из-за пожара

По предварительным данным, возгорание произошло на свалке.

Об этом стало известно сегодня вечером, 25 июля. Обо всем сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что Дальневосточный проспект заволокло дымом. Некоторые уверяют, что пожар, который и стал причиной появления черный пелены перед глазами, видно даже людям, находящимся недалеко от станции метро «Академическая».

Никто не уверен, но, кажется, горит свалка за стройкой на перекрестке Колонтай и Дальневосточного проспекта. На место уже прибыли спецслужбы – несколько пожарных расчетов тушат огонь.

Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сибири горит 256 лесных пожаров в данный момент. Эти лесные пожары не будут погашены, так как их ликвидация признана «экономически нецелесообразной», сообщает издание «Regnum» со ссылкой на информацию портала МБУ «Авиалесоохрана».