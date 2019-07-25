Китаянка, которая усыновила 118 детей, отсидит в тюрьме 20 лет за мошенничество

Женщина лишь прикрывалась благотворительностью, занимаясь отмыванием крупных сумм.

Об этом стало известно 25 июля. Народный суд города Уань признл Ли Янься виновной в мошенничестве и избрал наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Ей также предстоит выплатить штраф – почти 400 тысяч долларов. Женщина в течении 22 лет усыновила 118 детей, передает Центральное телевидение КНР. По делу также прошли 16 человек, которых признали сообщниками сердобольной китаянки.

Своего первого ребенка Ли Янься усыновила в 1996 году. В последствии она организовала приют для детей, который назывался «Деревня любви». Добрые дела женщины не оставляли равнодушными никого – к малышам часто наведывалось телевидение, благотворительнице жертвовали деньги, а она, как выяснилось позже, пользовалась всеобщей любовью. Часть средств она тратила на свои нужды –так, например, женщина купила себе два автомобиля.

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