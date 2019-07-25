Соперник погибшего Дадашева не стал брать гонорар за бой

Он мог бы получить 75 тысяч долларов.
Об этом стало известно 25 июля. Обо всем сообщает boxingscene.com со ссылкой на представителя Матиаса. Он рассказал, что первое, о чем заявил боец, что ему «не нужен этот чек».
Напоминаем, что Субриэль Матиас и Максим Дадашев встретились на ринге 19 июля. После 11-го раунда бой остановили, победителем объявили пуэрториканца, а россиянина отвезли в больницу. Врачи диагностировали серьезнейшие травмы – у него был отек мозга. К сожалению, старания медиков не смогли спасти Дадашеву жизнь, он скончался, не приходя в сознание, 23 июля. В России его дожидались любимая жена и маленький сын.
После боя Матиас стал обязательным претендентом за звание чемпиона мира.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что наставник Валуева назвал виновных в смерти Дадашева. Александр Зимин убежден, что тренер из США мог остановить бой, но ничего не предпринял. Зимин считает, что, если бы рядом с Дадашевым был настоящий профессионал, он был бы сейчас жив.