Наставник Валуева назвал виновных в смерти Дадашева

Александр Зимин убежден, что тренер из США мог остановить бой, но ничего не предпринял.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Слова заслуженного тренера России Александра Зимина цитирует «Спорт день за днем». Специалист рассказал, что в смерти петербургского боксера Максима Дадашева виноват в первую очередь его американский тренер.

Дело в том, уверен Зимин, что у Бадди Макгирта нет необходимой подготовки для того, чтобы тренировать боксера. Он плох в медицине, у него нет квалификации – это и стало причиной, по которой бой не был остановлен. При этом Макгирт, по мнению российского тренера, понимал, чем все может закончиться. Зимин считает, что, если бы рядом с Дадашевым был настоящий профессионал, он был бы сейчас жив.

Напоминаем, что Дадашев умер после сложного боя с пуэрториканцем. Бой остановили после 11-го раунда, бойца забрали в больницу – у него обнаружили отек мозга. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российский боксер Максим Дадашев скончался в США.