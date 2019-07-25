В Петро-Славянке погиб водитель мотовездехода

Мужчина не справился с управлением транспорта, что и стало причиной аварии.

Все случилось вечером 25 июля. Обо всем сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе рассказали, что авария произошла в Калининском районе. Ее участником стал мотовездеход, за рулем которого сидел мужчину 1982 года рождения. В какой-то момент по непонятной причине он не справился с управлением из-за чего мотовездеход съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью – он скончался на месте, не дождавшись помощи врачей.

О других пострадавших в ДТП ничего не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом. Очевидцы аварии затрудняются сказать, как много человек получили травмы.