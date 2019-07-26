Мотоциклист въехал в столб и погиб в Красном Селе

Скорее всего, мужчина не справился с управлением.

Все случилось поздним вечером 25 июля в Красном Селе. Обо всем сообщает УГИБДД МВЛ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мотоциклист ехал куда-то как вдруг врезался в стойку дорожного знака. Водитель байка получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте происшествия. Врачам, прибывшим его спасать, оставалось лишь констатировать смерть. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Пока что никаких деталей не разглашают, причины ДТП также неизвестны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом. Можно предположить, что ее состояние оценивается как тяжелое. Очевидцы аварии затрудняются сказать, как много человек получили травмы.