Дворник на Васильевском дважды домогался до ребенка

Заявление о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего мальчика поступило сотрудникам полиции от бабушки потерпевшего.

Она рассказала полицейским, что в дворе одного из домов на Тучковом переулке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга к её малолетнему внуку дважды приставал мужчина, который работает там дворником.

Бабушка мальчика отметила, что в первый раз это произошло около двух недель назад, а второй в четверг, 25 июля.

Отмечается, что после совершения развратных действия в отношении ребенка, злоумышленник скрылся с места преступления.

В связи с поступившей информацией сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, личности и местонахождения злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина избил свою супругу до полусмерти в Кронштадте.