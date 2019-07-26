Еще одна петербургская компания не выплачивала зарплату сотрудникам

После вмешательства прокуратуры компания ООО «Балтийский Строительный Комплекс» погасила задолженность перед работниками в полном объеме.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку, которая была проведена в ответ на обращение работника организации о невыплате ему заработной платы

В результате было установлено, что руководство ООО «Балтийский Строительный Комплекс» имеет задолженность по зарплате перед сотрудником на сумму в 50 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор направил в суд заявление на выдачу приказа о взыскании долга, суд требоание удовлетворил. Задолженность была погашена в полном объеме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные обнесли квартиру пенсионерки в её присутствии в Ленинградской области.