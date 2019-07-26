«Человек-паук: Вдали от дома» собрал рекордную кассу

Кинолента «Человек-паук: Вдали от дома» заработал более миллиарда долларов – это рекордная сумма мирового проката.
В Соединенных штатах кинолента собрала около 333 миллионов долларов. В международных кассах показатель составляет около 672 миллиона долларов, пишет «Мойка78».
Известно, что фильм американского кинорежиссера Джона Уоттса стал первым блокбастером среди фильмов о Человеке-пауке, который собрал кассу больше миллиарда долларов.
Российский прокат принес картине около 19,5 миллиона рублей.
Однако, фильм не единственный успешный проект киностудии Sony Pictures. Первым является фильм «007: Координаты Скайфолл» режиссера Сэма Мендеса. Фильм вышел в 2012 году и собрал около 1,109 миллиарда долларов. Вторым успешным проектом стал фильм о человеке-пауке.
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