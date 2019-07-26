«Человек-паук: Вдали от дома» собрал рекордную кассу

«Человек-паук: Вдали от дома» собрал рекордную кассу
Известно, что фильм американского кинорежиссера Джона Уоттса стал первым блокбастером среди фильмов о Человеке-пауке, который собрал кассу больше миллиарда долларов. Фото: pixabay.com

Кинолента «Человек-паук: Вдали от дома» заработал более миллиарда долларов – это рекордная сумма мирового проката.

В Соединенных штатах кинолента собрала около 333 миллионов долларов. В международных кассах показатель составляет около 672 миллиона долларов, пишет «Мойка78».

Известно, что фильм американского кинорежиссера Джона Уоттса стал первым блокбастером среди фильмов о Человеке-пауке, который собрал кассу больше миллиарда долларов.

Российский прокат принес картине около 19,5 миллиона рублей.

Однако, фильм не единственный успешный проект киностудии Sony Pictures. Первым является фильм «007: Координаты Скайфолл» режиссера Сэма Мендеса. Фильм вышел в 2012 году и собрал около 1,109 миллиарда долларов. Вторым успешным проектом стал фильм о человеке-пауке.

Ранее Gazets.SPb писала о смерти сценариста фильмов о супергерое.

кинопрокат фильм человек паук
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведицу Ленинградского зоопарка заставили прыгать за мороженое
Российские пловцы дважды подряд завоевали золото на ЧМ
Бузова прокомментировала падение на сцене и разбитую ногу
ФБР рассекретило дело торговцев человеческими органами: сотни мешков с ...
«Петербургский дневник» был обнаружен в макулатуре
Житель Тольятти отправится в колонию за твит о теракте
Дмитрия Тарасова не выпускают за границу из-за долгов по алиментам
При строительстве дома на улице Новостроек обнаружены нарушения